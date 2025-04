Revolution Inter oltre Sucic punta difensore e mezzala I nomi – CdS

L'Inter farà un mercato in entrata abbastanza corposo, tant'è che si può parlare già di rivoluzione. Sucic è solo l'inizio, attesi altri importanti colpi praticamente in ogni zona del campo.PRIMO FATTO – L'Inter avvierà sul mercato una rivoluzione per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi, ringiovanendola anche con elementi più futuribili ma già pronti ai grandi palcoscenici. Il primo profilo che verrà accolto sarà quello di Petar Sucic, che dal primo giugno sarà ufficialmente dell'Inter e volerà con la squadra al Mondiale per Club negli States. Potrebbe fare lo stesso il brasiliano Luis Henrique, che dovrebbe diventare, nella testa di Inzaghi e dirigenza, l'alter ego di Denzel Dumfries. L'OK del giocatore c'è, manca l'accordo col Marsiglia: l'Inter non vorrebbe pagarlo più di 25 milioni di euro, mentre l'OM ne vorrebbe 30.

