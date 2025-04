Resistenza quando il 93 reggimento Fanteria si oppose ai tedeschi

Resistenza” appartiene alla nazione, non a una fazione. Tra i partigiani c’erano uomini e donne di ogni fede politica: comunisti, socialisti, azionisti, liberali, cattolici, monarchici, per cui viene smentita la tesi che la maggioranza di essi fosse comunista anche attraverso l’esibizione di un lungo elenco di “resistenti” non comunisti.In realtà fu il Partito comunista – come ha spiegato Galli della Loggia – a utilizzare l’antifascismo come “motivo fortissimamente identitario” e ad avvalersene quale “risorsa politica di esclusiva proprietà”. Cosa non avvenuta in Francia, Paese in cui la “Resistenza” antifascista ebbe nel tradizionalista ed anticomunista generale De Gaulle il suo organizzatore, simbolo e capo riconosciuto. Né in Germania dove una sentenza della Corte costituzionale mise al bando il Partito comunista come forza antidemocratica. Formiche.net - Resistenza, quando il 93° reggimento Fanteria si oppose ai tedeschi Leggi su Formiche.net Ripetutamente Aldo Cazzullo ha rilevato che la “” appartiene alla nazione, non a una fazione. Tra i partigiani c’erano uomini e donne di ogni fede politica: comunisti, socialisti, azionisti, liberali, cattolici, monarchici, per cui viene smentita la tesi che la maggioranza di essi fosse comunista anche attraverso l’esibizione di un lungo elenco di “resistenti” non comunisti.In realtà fu il Partito comunista – come ha spiegato Galli della Loggia – a utilizzare l’antifascismo come “motivo fortissimamente identitario” e ad avvalersene quale “risorsa politica di esclusiva proprietà”. Cosa non avvenuta in Francia, Paese in cui la “” antifascista ebbe nel tradizionalista ed anticomunista generale De Gaulle il suo organizzatore, simbolo e capo riconosciuto. Né in Germania dove una sentenza della Corte costituzionale mise al bando il Partito comunista come forza antidemocratica.

