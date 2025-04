Resistenza in Lucchesia Nuova edizione del volume

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione la Casa editrice Pacini Fazzi riedita il volume "La Resistenza in Lucchesia. Racconti e cronache della lotta antifascista e partigiana" pubblicato nel ventennale della Liberazione (1965) dai Quaderni del Ponte di Piero Calamandrei e che contiene oltre alle cronache di quanto avvenne nei nostri territori Lucca, Mediavalle, Versilia e Garfagnana (a firma di Augusto Mancini, Giovanni Carignani, Renato Bitossi e altri), 15 racconti a firma di altrettanti scrittori e artisti (Da Tobino a Petroni, a Cancogni, Beconi, Benedetti, Sbrana, Fusco, Del Beccaro e tanti altri), con la prefazione di Carlo Ludovico Ragghianti allora Presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale.La presentazione organizzata da Pacini Fazzi editore e dalla Provincia di Lucca si terrà domani 26 aprile alle 16,30 in Sala Del Trono a Palazzo Ducale.

