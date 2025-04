Game-experience.it - Resident Evil 4 Remake e Resident Evil, Capcom condivide i nuovi ed imponenti traguardi di vendita

Leggi su Game-experience.it

non smette di fare paura grazie a numeri da record.ha annunciato, impressionantiper la sua leggendaria serie horror, che nel complesso ha superato 167 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 1996. Una cifra che conferma l’impatto duraturo del franchise nel panorama videoludico globale. Ma l’aggiornamento più clamoroso riguarda, che ha raggiunto 10 milioni di copie vendute in appena due anni, diventando così il titolo più veloce della saga a tagliare questo traguardo. L’apprezzamento del pubblico e della critica per questodel classico del 2005 ha spinto le vendite grazie a un mix vincente di nostalgia, gameplay modernizzato e premi internazionali.Il successo non si ferma qui.ha svelato che7: Biohazard ehanno entrambi toccato 15 milioni di copie vendute, affermandosi come i capitoli di maggior successo nella storia del brand.