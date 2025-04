Liberoquotidiano.it - Repubblica di San Marino e Istituto Friedman: una sinergia al servizio della libertà

Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteridi San, Luca Beccari, ha accolto una delegazione dell’Milton, composta dal Direttore esecutivo Alessandro Bertoldi, dall’Advisor per Attività culturali Pierluigi Sabatini e dall’Advisor per le Relazioni internazionali Adriano Teresi. L’incontro, svoltosi in un’atmosfera cordiale e costruttiva presso la più anticaal mondo, ha rappresentato un momento significativo per rafforzare il dialogo tra due realtà accomunate da una visione valoriale e da un impegno per la promozioneeconomica e individuale. Al centrodiscussione, la prossima fondazione dell’a San, un progetto ambizioso volto a consolidare i valori condivisi e a sviluppare iniziative culturali ed eventi internazionali di grande respiro.