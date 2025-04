Napolipiu.com - Renica: “Ora è tutto cambiato, il Napoli ha tre leader”

Leggi su Napolipiu.com

: “Ora è, ilha tre”">Da gennaio in poi, Antonio Conte ha ridefinito il DNA del, costruendo un bunker difensivo che oggi rappresenta la base del sogno tricolore. La trasformazione è cominciata in silenzio, quando l’ex ct ha capito che per restare in corsa sarebbe stato necessario cambiare pelle. Addio alle nostalgie per Kvaratskhelia, largo a catenacci metaforici e a un’identità granitica. Ilnon è più quello delle giocate spettacolari di Osimhen e Kvara, ma una squadra compatta, impermeabile, chirurgica.La miglior difesa d’EuropaLo raccontano i numeri: appena 25 gol subiti in 33 giornate e 15 clean sheet. Meglio di chiunque altro nei top cinque campionati europei. Conte ha tirato su una linea Maginot con Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e gli innesti come Rafa Marin, tutti attori protagonisti di una difesa che ha retto anche in piena emergenza.