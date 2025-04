Rende Brunori Sas rende omaggio al Rettore Nicola Leone La seconda persona più popolare dell’ateneo

Un omaggio inaspettato, carico di ironia e affetto, è giunto al Rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, da parte del cantautore Dario Brunori, in arte Brunori Sas. L'artista calabrese, protagonista di una carriera musicale in continua ascesa, ha voluto dedicare al Magnifico Rettore una frase che sa di riconoscimento e simpatia: "Al Magnifico Rettore Leone, la seconda persona più popolare dell'ateneo", contenuta nel suo ultimo e apprezzatissimo album "L'albero delle noci".Brunori, che continua a collezionare sold out nei palazzetti italiani, è attualmente impegnato nelle prove per l'attesissimo tour estivo che partirà da una location d'eccezione: il Circo Massimo di Roma. Ma a colpire è il legame con le sue radici e con l'ateneo che lo ha visto muovere i primi passi. Infatti, proprio l'Università della Calabria ospita le prove della sua band, offrendo strutture e spazi che hanno rappresentato – e rappresentano ancora – un punto di riferimento importante per l'artista.

