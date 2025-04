Reijnders sicuro Milano è rossonera Secondo me in questa stagione è venuta a mancare quella cosa Sul futuro…

Reijnders, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra obiettivi, derby e voglia di alzare l'asticella Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra derby di Milano e mercato. INDICARE LO STEMMA DEL MILAN DOPO LO 0-3 – «Voleva dire che Milano è rossonera, perché in questa stagione l'Inter non .

