Regina Maris Comune salvato dalla Cassazione

Cassazione.Dopo piazzetta delle Erbe e Villa Fulgida, l’amministrazione comunale di Cattolica ha chiuso lunedì scorso un altro contenzioso decennale, quello relativo alla vicenda della fondazione "Regina Maris", vincendo il processo anche in terzo grado. La Corte di Cassazione, sezione civile, ha respinto il ricorso delle ricorrenti che chiedevano oltre 6 milioni di euro di risarcimento danni e le ha condannate al pagamento di 12mila euro di spese legali a favore del Comune di Cattolica."Siamo molto soddisfatti dell’esito decisamente positivo di questa vicenda giudiziaria – commenta la sindaca Franca Foronchi –. Ilrestodelcarlino.it - Regina Maris, Comune salvato dalla Cassazione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sei milioni di euro: una brutta tegola che rischiava di schiantarsi sul bilancio di Palazzo Mancini creando una voragine finanziaria. Una tegola che le casse comunali hanno però ’schivato’ per effetto di una recente sentenza della Corte di.Dopo piazzetta delle Erbe e Villa Fulgida, l’amministrazione comunale di Cattolica ha chiuso lunedì scorso un altro contenzioso decennale, quello relativo alla vicenda della fondazione "", vincendo il processo anche in terzo grado. La Corte di, sezione civile, ha respinto il ricorso delle ricorrenti che chiedevano oltre 6 milioni di euro di risarcimento danni e le ha condannate al pagamento di 12mila euro di spese legali a favore deldi Cattolica."Siamo molto soddisfatti dell’esito decisamente positivo di questa vicenda giudiziaria – commenta la sindaca Franca Foronchi –.

