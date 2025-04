Reggio Calabria Street Food Fest la prima serata una grande festa di persone e convivialità

Reggio Calabria Street Food Fest, promosso dalla Città metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, insieme a Eventivamente, ha confermato le aspettative: tantissime le persone in piazza, le famiglie, le ragazze, i ragazzi. Reggiotoday.it - Reggio Calabria Street Food Fest: la prima serata, una grande festa di persone e convivialità Leggi su Reggiotoday.it L’emozione non è stata scalfita dal meteo. Il tanto atteso debutto del, promosso dalla Città metropolitana e dal Comune di, insieme a Eventivamente, ha confermato le aspettative: tantissime lein piazza, le famiglie, le ragazze, i ragazzi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Reggio Calabria Street Food Fest: si accendono i riflettori della manifestazione da "gustare" - Al via domani, giovedì 24 aprile, sul lungomare monumentale Italo Falcomatà, la prima edizione del "Reggio Calabria Street Food Fest". La manifestazione è promossa da Eventivamente, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. In quanto manifestazione... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria Street food Fest: sul lungomare è in arrivo un carico di sapori e bontà - Reggio Calabria Street food Fest è pronta a invadere il lungomare mettendo in mostra le specialità enogastronomiche reggine con un grande ritorno in termini d’immagine ed economia per l’intero comprensorio. La Città metropolitana, infatti, ha deciso di investire su un evento già sperimentato... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria Street Food Fest, al via un'esplosione di gusto: tutto quello che c'è da sapere - Dal 24 al 27 aprile il lungomare Falcomatà si trasformerà nel palcoscenico ideale del Reggio Calabria Street Food Fest, un evento che celebra il cibo di strada, la tradizione e la cultura gastronomica calabrese, ma anche siciliana e nazionale, con qualche prelibata incursione internazionale... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria: inaugurato il primo Street Food Fest sul lungomare; Reggio Calabria Street Food Fest, al via un'esplosione di gusto: tutto quello che c'è da sapere; Reggio Calabria Street Food Fest; Dal 24 al 27 aprile a Reggio Calabria la prima edizione dello ‘Street food fest’. Sul lungomare monumentale ‘Italo Falcomatà’ arriva la carovana del gusto con eccellenze enogastronomiche, musica ed intrattenimento.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reggio Calabria: inaugurato il primo Street Food Fest sul lungomare - “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Così ha scritto sui social Sara Campanella, la ragazza di appena 22 anni uccisa per strada a Messina con una coltellata alla gola… <p>The post Reggio Calabria, ... 🔗informazione.it

“Reggio Calabria Street Food Fest”, l'emozione più della pioggia: la prima serata una grande festa di persone e convivialità - Il tanto atteso debutto del “Reggio Calabria Street Food Fest”, insieme a Eventivamente, ha confermato le aspettative ... 🔗reggiotv.it

Reggio Calabria Street Food Fest, si accende lo show sullo Stretto - Ha preso il via sul lungomare Falcomatà l’atteso e apprezzato appuntamento organizzato da “Eventivamente” che ha già riunito migliaia di appassionati provenienti anche dalla Sicilia ... 🔗msn.com