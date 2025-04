Reggiana Cittadella mister Dal Canto Sconfitta pesante ora dobbiamo stare in campana

Canto ci mette la faccia, la Reggiana ci mette i punti. C’è una dignità anche nella Sconfitta, soprattutto quando pesa come una montagna e arriva in un venerdì da resa dei conti. Al Mapei finisce male per il Cittadella: vince la Reggiana, che approfitta degli errori e nega ossigeno a chi ne. Padovaoggi.it - Reggiana-Cittadella mister Dal Canto: «Sconfitta pesante, ora dobbiamo stare in campana» Leggi su Padovaoggi.it Dalci mette la faccia, laci mette i punti. C’è una dignità anche nella, soprattutto quando pesa come una montagna e arriva in un venerdì da resa dei conti. Al Mapei finisce male per il: vince la, che approfitta degli errori e nega ossigeno a chi ne.

