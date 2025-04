Referendum la Carovana per la Cittadinanza arriva a Messina

Carovana per la Cittadinanza arriva a Messina. L'iniziativa promossa da Arci, Cgil, CoNNGI, Dalla Parte Giusta della Storia, Idem Network, Italiani senza Cittadinanza e in collaborazione con Il Razzismo è una Brutta Storia e CNCA per sostenere la partecipazione ai Referendum, farà tappa in Messina.

Una iniziativa per sostenere la partecipazione ai referendum abrogativi - in programma il prossimo 8 e 9 giugno - ha preso il via da Mantova, lo scorso 21 marzo. E' stata promossa da Arci, Cgil e altre realtà in vista della consultazione inerente a cinque quesiti, in materia di disciplina del...

Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell'8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente...

I prossimi 8 e 9 giugno 2025, milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il nuovo referendum abrogativo. Cinque i quesiti su cui esprimersi: si va dal lavoro, con modifiche al Jobs Act e ai contratti a termine, fino alla proposta per dimezzare i tempi di attesa per ottenere la cittadinanza italiana. Potranno votare anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, senza doversi spostare per tornare nella propria città. 🔗quifinanza.it

