REDMI Turbo 4 Pro è ufficiale Snapdragon 8s Gen 4 e una Limited Edition magica

Redmi Turbo 4 Pro è ufficiale: potenza e super batteria che fa da power bank - Il Redmi Turbo 4 Pro è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e verde. Xiaomi ha anche stretto una partnership con Warner Bros. per una speciale edizione Harry Potter. 🔗hdblog.it

Redmi Turbo 4 Pro e Monitor G Pro 27U: Xiaomi alza l’asticella con uno smartphone da urlo e un display 4K Mini LED - Xiaomi ha presentato due novità esplosive sul mercato cinese: lo smartphone Redmi Turbo 4 Pro, con specifiche da top di gamma e un’edizione limitata Harry Potter, e il monitor 4K Mini LED Redmi G Pro ... 🔗news.fidelityhouse.eu

