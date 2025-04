Real Madrid smentisce finale di Copa del Rey col Barcellona si giocherà

Real Madrid non ha pensato di non presentarsi in occasione della finale di Copa del Rey, contro il Barcellona, in programma domani alle ore 22. A confermarlo è lo stesso club madrileno.LA SITUAZIONE – Il Real Madrid ha smentito le voci relative a una presunta volontà del club di non giocare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona prevista domani alle ore 22. L'ipotesi in questione era stata paventata in base ad alcuni comportamenti preliminari assunti dalle merengues nella giornata di oggi: mancata presentazione nei campi di allenamento e mancata comparizione agli eventi con la stampa organizzati in vista della finale. Ciò aveva fatto intendere la possibilità che il Real Madrid potesse propendere per una soluzione clamorosa, non presentandosi in campo. La Realtà è però un'altra, con l'Inter che può sorridere per il mancato "weekend di riposo" dei blaugrana.

