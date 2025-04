Real Madrid Barcellona si gioca La decisione ufficiale sulla gara dopo le polemiche

Real Madrid Barcellona si gioca? Presa una decisione sulla finale di Coppa di SpagnaA pochi giorni da Barcellona Inter, la lega spagnola ha deciso che Real Madrid Barcellona si giocherà nonostante le recenti polemiche.LA decisione – «Di fronte alle voci che sono emerse nelle ultime ore, il Real Madrid C. F. comunica che la nostra squadra non ha mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani. Il nostro club capisce che le sfortunate e inadeguate dichiarazioni degli arbitri designati per questa partita, effettuate 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone e per rispetto anche a tutti i tifosi che hanno in programma il loro viaggio a Siviglia, e a tutti quelli che sono già nella capitale andalusa.

