Real Madrid Barcellona salta Clamoroso dalla Spagna i Blancos sono una furia

Real Madrid Barcellona non si gioca? La clamorosa ipotesi dalla Spagna sulla gara tra Blancos e catalaniReal Madrid Barcellona non si gioca? E’ clamorosa la protesta dei Blancos che potrebbe portare a una mancata disputa della finale di Copa del rey domani sera, il tutto a pochi giorni da Barcellona Inter.Clamorosa protesta del Real Madrid alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona, a Siviglia. Per protesta contro le parole dell’arbitro dell’incontro, che ha lamentato pressioni indebite da parte della Real Madrid Tv, il club di Florentino Perez ha disertato la conferenza stampa prevista per le 19.15 e ha annunciato che non svolgerà l’allenamento previsto sul campo dove domani è in programma la partita ne’ partecipera’ alla cena ufficiale in programma questa sera. Internews24.com - Real Madrid Barcellona salta? Clamoroso dalla Spagna: i Blancos sono una furia! Leggi su Internews24.com non si gioca? La clamorosa ipotesisulla gara trae catalaninon si gioca? E’ clamorosa la protesta deiche potrebbe portare a una mancata disputa della finale di Copa del rey domani sera, il tutto a pochi giorni daInter.Clamorosa protesta delalla vigilia della finale di Copa del Rey contro il, a Siviglia. Per protesta contro le parole dell’arbitro dell’incontro, che ha lamentato pressioni indebite da parte dellaTv, il club di Florentino Perez ha disertato la conferenza stampa prevista per le 19.15 e ha annunciato che non svolgerà l’allenamento previsto sul campo dove domani è in programma la partita ne’ partecipera’ alla cena ufficiale in programma questa sera.

