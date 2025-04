Re Giorgio racconta l’Haute Couture

Couture. É quello che Giorgio Armani ha scelto di scrivere per celebrare i vent'anni della sua collezione 'Armani Privé'. E per farlo ha selezionato personalmente 150 abiti da sogno che, esposti per la prima volta a Milano nella cornice dell'Armani Silos, sono i testimoni di uno stile senza tempo e di un percorso artistico unico ed emozionante. 'Giorgio Armani Privè 2005-2025', questo il titolo della retrospettiva, accoglie alcune tra le sue creazioni più esclusive e dallo stile inconfondibile (alcune richiedono anche 900 ore di lavoro), nelle quali forma pura e lavorazioni mirabili si fondono nella celebrazione della bellezza. In due decenni di 'Armani Privé' infatti, con tessuti preziosi e ricami realizzati interamente a mano, Giorgio Armani ha esplorato un'idea di moderna invenzione, vestendo donne carismatiche e dalla spiccata personalità ma che rifuggono da ogni eccesso, esattamente come lui.

