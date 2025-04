Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo lancia il suo profumo “reale”: ecco perché le fragranze sono la nuova frontiera del lusso. Dalle versioni “di nicchia” a quelle di design, le novità per l’estate

Dimenticatevi le borse e i gioielli: ladeli profumi.con ingredienti rari e selezionati, racchiusi in flaconi chea tutti gli effetti oggetti di. Il mondo della profumeria di(che ormai dinon è) ha attirato l’attenzione della moda e del, che sempre più spessono le proprieesclusive. Il momento per investire in unacolonia o eau de parfum è questo: tutte leper ‘vestire’ la pelle d’estate. Incluseextra-.Ildi reIII – Perfino le teste coronate site nel business scintillante delledi. ReIII, paladino dell’agricoltura sostenibile e appassionato botanico, hato unispirato ai giardini di Highgrove, con “note di fondo di vetiver e legno di cedro” e una “vivace fragranza agrumata che si fonde con la squisita essenza di cipresso”.