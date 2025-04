Re Carlo cerca un party planner per organizzare eventi con Kate Middleton

Carlo è alla ricerca di un assistente molto particolare che lo deve aiutare a organizzare eventi speciali cui parteciperà lui stesso con Camilla, ma anche Kate Middleton con William.Re Carlo, l'annuncio pubblicato da Buckingham PalaceRe Carlo, si sa, ha adottato la politica del risparmio e della riduzione dei costi, ma la macchina della Monarchia è gigante e ha bisogno di un numero elevato di persone per funzionare alla perfezione e i ruoli e gli incarichi da ricoprire.Così, Buckingham Palace ha pubblicato sul sito ufficiale un annuncio di lavoro per un ruolo molto particolare. Il Palazzo infatti è alla ricerca di un organizzatore di eventi, con uno stipendio di 28.000 sterline all'anno, ossia 32.788 euro. Allo stipendio si aggiungono alcuni benefit, tra cui almeno 25 giorni di ferie annuali (che aumentano in base alla durata del servizio) e un piano pensionistico non contributivo.

