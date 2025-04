RampB hip hop e jazz energia di Lakecia Benjamin al Colosseo

Lakecia Benjamin è certamente la sassofonista e compositrice più interessante emersa dal panorama americano degli ultimi anni. Sarà in concerto lunedì 28 aprile alle 21 al Teatro Colosseo per il Torino jazz Festival. La sua unione di r&b, hip hop, jazz e funk ha conquistato ovunque il pubblico. Torinotoday.it - R&B, hip hop e jazz: l'energia di Lakecia Benjamin al Colosseo Leggi su Torinotoday.it è certamente la sassofonista e compositrice più interessante emersa dal panorama americano degli ultimi anni. Sarà in concerto lunedì 28 aprile alle 21 al Teatroper il TorinoFestival. La sua unione di r&b, hip hop,e funk ha conquistato ovunque il pubblico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

