Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku

Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle possibili scelte di Antonio . L'articolo Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku Leggi su Forzazzurri.net Corriere dello Sport –per uninconL’edizione odierna del quotidiano, hal’attenzione sulle possibili scelte di Antonio . L'articoloper uninconproviene da ForzAzzurri.net.

Se ne parla anche su altri siti

Neres out, chi prenderà il suo posto? Raspadori, Ngonge ed Okafor in pole, ma c’è anche una sorpresa - La SSC Napoli dovrà fare a meno di David Neres per diverse settimane. L’attaccante si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese e resterà fuori per recuperare. Antonio Conte studia le diverse soluzioni con il nuovo arrivato, Okafor, che non è ancora in forma per disputare una partita intera. Antonio Conte, probabilmente, punterà su Giacomo Raspadori, con […] L'articolo Neres out, chi prenderà il suo posto? Raspadori, Ngonge ed Okafor in pole, ma c’è anche una sorpresa proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Radio Goal – Napoli, chi al posto di Neres? Raspadori o Ngonge. Con la Lazio gara spettacolare - Tosto: Lazio-Napoli sarà una gara che gli azzurri sapranno affrontare perchè Conte ha vinto spesso fuori casa perchè non ha concesso le individualità agli avversari. Le gare vinte dal Napoli in trasferta sono arrivate perchè i difensori del Napoli hanno vinto tutti i duelli Manfredini, Settembre, D’Urbano, Tosto, Febbrari, Orsi, Bonomi e Improta sono intervenuti a Radio Goal trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. 🔗terzotemponapoli.com

Napoli-Inter, chi al posto di Anguissa? Conte ha un favorito – Sky - Il dubbio per Antonio Conte a due giorni da Napoli-Inter è come sostituire Zambo Andre Anguissa. Ad oggi c’è un favorito. Ecco di chi si tratta. A SPECCHIO – Cresce l’attesa per Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato che varrà un pezzettino di scudetto. Al Maradona si affrontano la prima della classe, l’Inter, contro la seconda, il Napoli e distaccate da appena un punto in classifica. 🔗inter-news.it

Prove di 4-4-2 in casa Napoli, ecco chi è favorito per un posto in attacco; GAZZETTA - Napoli, possibile ritorno al 4-4-2 con Raspadori, Anguissa favorito su Gilmour; Napoli, il forfait di Neres cambia la formazione: da Spinazzola a Raspadori e Marin; Serie A 2024/25, Bologna-Napoli: le probabili formazioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulle possibili ... 🔗forzazzurri.net

Spalletti, Raspadori e la coppia inedita in attacco, Trevisani: "Mi piace moltissimo" - Ma a me Raspadori-Kean è una coppia che piace moltissimo, sono giovani e forti, un 9 e un 10 che possano andare bene insieme e spero abbiano tempo e modo di farlo. 🔗msn.com

Raspadori, Di Lorenzo e Politano verso una maglia da titolare con l'Italia - A guidare l’attacco ci sarà Moise Kean, affiancato da Giacomo Raspadori (favorito su Davide Frattesi ... Politano ne prenderà il posto sulla destra, con Udogie sul lato sinistro. 🔗msn.com