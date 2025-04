Rapina di un cellulare su un’auto rubata e inseguimento a Maciachini tre in manette

Rapina del cellulare a una studentessa del Politecnico il giorno dopo. La fuga all’alt della polizia e dieci minuti tra rossi bruciati, speronamenti e pericolose manovre nel traffico del pomeriggio in zona Maciachini. Al termine dell’inseguimento, gli agenti delle Volanti e del commissariato Greco Turro hanno fermato per Rapina un 21enne marocchino e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il conducente marocchino di 22 anni e il terzo passeggero, egiziano di 19; in auto c’erano due ragazze di 14 e 18 anni, indagate in concorso per entrambi i reati.Stando a quanto ricostruito a ritroso dagli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, la Mito è stata rubata la sera di martedì a Sesto San Giovanni. Ilgiorno.it - Rapina di un cellulare su un’auto rubata e inseguimento a Maciachini: tre in manette Leggi su Ilgiorno.it Il furto dell’Alfa Mito a Sesto San Giovanni la sera di martedì 22 aprile 2025, vicino al Parco Nord. Ladela una studentessa del Politecnico il giorno dopo. La fuga all’alt della polizia e dieci minuti tra rossi bruciati, speronamenti e pericolose manovre nel traffico del pomeriggio in zona. Al termine dell’, gli agenti delle Volanti e del commissariato Greco Turro hanno fermato perun 21enne marocchino e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il conducente marocchino di 22 anni e il terzo passeggero, egiziano di 19; in auto c’erano due ragazze di 14 e 18 anni, indagate in concorso per entrambi i reati.Stando a quanto ricostruito a ritroso dagli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, la Mito è statala sera di martedì a Sesto San Giovanni.

