Rambo tutto quello che c’è da sapere sul film

Rambo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 25 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo (First Blood), film del 1982 diretto da Ted Kotcheff. La pellicola, con protagonista Sylvester Stallone, è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1972 Primo sangue (First Blood) scritto da David Morrell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Rambo è un veterano della guerra del Vietnam che ha fatto parte di un'unità d'élite delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor. Tornato negli Stati Uniti, si reca nei pressi di Hope, nello stato di Washington, per andare a trovare uno dei suoi amici d'unità, Delmar Berry, ma la madre di Berry gli riferirà che purtroppo Delmar è morto di cancro a causa dell'esposizione all'Agente Arancio in Vietnam; Rambo si rende conto di essere ormai l'ultimo membro vivente del gruppo.