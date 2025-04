Rally Kalle Rovanperä domina il venerdì nelle Asturie Ogier ed Evans inseguono

Rally è protagonista nel weekend con il 49mo Rally delle Asturie, evento su asfalto che si svolge nella località spagnola dopo gli appuntamenti andati in scena negli ultimi mesi tra Montecarlo, Svezia e Kenya. Il finlandese Kalle Rovanperä ha dettato legge nel venerdì in terra iberica, firmando il miglior tempo in tutte le sei prove speciali. Il pilota della Toyota, affiancato dal connazionale Jonne Halttunen, ha chiuso il primo terzo del fine settimana con il tempo complessivo di 1h10:31.8.Il nordico ha preceduto di 26.8 il francese Sebastian Ogier, tornato al volante della sua Toyota dopo la vittoria ottenuto a gennaio nel Principato. Il britannico Elfyn Evans, anch'egli membro della scuderia giapponese, occupa il terzo posto con un ritardo di 36.4 secondi dalla vetta. Il leader del Mondiale, reduce dai successi sulle nevi svedese e nel Safari africano, si è lasciato alle spalle il finlandese Pajari (quarto a 56.

