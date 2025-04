Rally in Valmalenco c’è chi dice no Il geologo Comi Una corsa fuori luogo e fuori tempo

Valmalenco (Sondrio) – Motori spenti domani, giorno delle esequie di Papa Francesco, il 68° Rally Coppa Valtellina si svolgerà comunque domenica, con gran finale confermato a Chiesa con la prova show e le premiazioni intorno alle 18. E proprio dalla nota guida alpina della Valmalenco Michele Comi arriva una dura bordata al Coppa Valtellina, definita “una corsa fuori luogo e fuori tempo”. “La Valmalenco non ha bisogno di un Rally per raccontarsi, ha bisogno di chi la attraversa con rispetto, di chi ne studia gli angoli nascosti e ne segue le tracce sulla neve. Ha bisogno di visione, non di fumo. Di coraggio, non di gas di scarico”, argomenta Comi, riferendosi a questo evento che “anno dopo anno, pare ostinarsi a occupare uno spazio che non gli appartiene più, né culturalmente, né ecologicamente. Ilgiorno.it - Rally in Valmalenco, c’è chi dice no. Il geologo Comi: “Una corsa fuori luogo e fuori tempo” Leggi su Ilgiorno.it Chiesa in(Sondrio) – Motori spenti domani, giorno delle esequie di Papa Francesco, il 68°Coppa Valtellina si svolgerà comunque domenica, con gran finale confermato a Chiesa con la prova show e le premiazioni intorno alle 18. E proprio dalla nota guida alpina dellaMichelearriva una dura bordata al Coppa Valtellina, definita “una”. “Lanon ha bisogno di unper raccontarsi, ha bisogno di chi la attraversa con rispetto, di chi ne studia gli angoli nascosti e ne segue le tracce sulla neve. Ha bisogno di visione, non di fumo. Di coraggio, non di gas di scarico”, argomenta, riferendosi a questo evento che “anno dopo anno, pare ostinarsi a occupare uno spazio che non gli appartiene più, né culturalmente, né ecologicamente.

Cosa riportano altre fonti

VICENZA (ITALPRESS) – Si è concluso ieri la quinta edizione di Rally Racing Meeting, la più grande fiera annuale dedicata al mondo delle competizioni automobilistiche e organizzata dal due volte campione del mondo di rally Miki Biasion. Strepitosa l’affluenza con oltre 10 mila visitatori che, nel weekend scorso, hanno animato l’avvincente kermesse ospitata presso la Fiera di Vicenza, a dimostrazione di quanto sia forte il legame tra il grande pubblico e il Motorsport. 🔗ildenaro.it

Risultato di enorme valore per Angelo Pucci Grossi, che ha centrato un gran terzo posto assoluto al 4° Rally Terra Valle del Tevere. È il primo podio e la soddisfazione è enorme. "Non riesco ancora a credere a questo risultato, per me alla vigilia davvero insperato – sono le parole di Pucci Grossi -, anche se devo dire che il feeling con la Skoda Fabia RS è stato da subito intenso. Molto diversa, più performante e adatta al mio stile di guida della versione precedente. 🔗sport.quotidiano.net

Un impeccabile Elfyn Evans si è aggiudicato il Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2025. La neve ed i ghiacci scandinavi ci hanno regalato una gara veramente emozionante e vibrante, che si è decisa per questione di centesimi solamente all’ultimo metro. La stagione si sta aprendo sotto ottimi presupposti a livello di spettacolo. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) chiude il Rally di Svezia con appena 3. 🔗oasport.it

Rally in Valmalenco, c’è chi dice no. Il geologo Comi: “Una corsa fuori luogo e fuori tempo”; Lunedì 24 marzo la presentazione ufficiale del 68° Rally Coppa Valtellina; Rally Coppa Valtellina: 96 equipaggi al via della 67° edizione; Svelati il programma ed il percorso del 68° Rally Coppa Valtellina. 🔗Approfondimenti da altre fonti