Rally Coppa Valtellina ci siamo ecco tutti i piloti

Rally Coppa Valtellina, la manifestazione organizzata dall'Automobile Club Sondrio, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, primo appuntamento del Trofeo Italiano. Sondriotoday.it - Rally Coppa Valtellina ci siamo: ecco tutti i piloti Leggi su Sondriotoday.it È stato presentato nella serata di ieri, 24 aprile, presso l'Hotel Vassallo di Chiesa in Valmalenco l'elenco iscritti del 68°, la manifestazione organizzata dall'Automobile Club Sondrio, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, primo appuntamento del Trofeo Italiano.

Motori accesi: torna il Rally Coppa Valtellina - Motori accesi per il Rally Coppa Valtellina 2025. Nella serata di lunedì 24 marzo, presso l'Hotel Tremoggia di Chiesa in Valmalenco, la presentazione ufficiale della 68esima edizione, in programma il 26 e 27 aprile prossimi. Una serata partecipata e densa di contenuti, aperta a pubblico, piloti e... 🔗sondriotoday.it

Il 68° Rally Coppa Valtellina si farà: cambia il programma per i funerali del Papa - L’Automobile Club Sondrio conferma lo svolgimento del 68° Rally Coppa Valtellina, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B e valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1.5. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle... 🔗sondriotoday.it

Coppa Valtellina, il rally torna nel circuito nazionale - Una Coppa Valtellina superlativa quella presentata ufficialmente qualche giorno fa all’Hotel Tremoggia di Chiesa in Valmalenco e che si terrà il 26 e il 27 aprile. La rassegna è organizzata dall’Automobile Club Sondrio grazie al sostegno di tanti partner. L’evento rappresenterà il primo appuntamento stagionale del Trofeo italiano rally asfalto – girone B e della Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1. 🔗ilgiorno.it

Coppa Valtellina, presentata l'edizione numero 68: domenica si corre - È stato presentato nella serata di ieri, 24 aprile, presso l’Hotel Vassallo di Chiesa in Valmalenco l’elenco iscritti del 68° Rally Coppa Valtellina, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club ... 🔗primalavaltellina.it

Il 68° Rally Coppa Valtellina si correrà nel weekend, ma cambia il programma - L’Automobile Club Sondrio conferma lo svolgimento del 68° Rally Coppa Valtellina, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B e valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1 ... 🔗primalavaltellina.it

Rally in Valmalenco, c’è chi dice no. Il geologo Comi: “Una corsa fuori luogo e fuori tempo” - La Coppa Valtellina in programma domenica. La nota guida alpina: “Organizzare una gara automobilistica su strade di montagna suona come un paradosso assordante. È un ritorno all’idea di montagna come ... 🔗msn.com