Raid su Kiev Donald sgrida Putin Piantala e facciamo questa pace

Donald Trump alza la voce: «È già tardi, ma sto facendo pressing per un accordo. C’è una data di scadenza». Dialoghi in corso sulla centrale di Zaporizhzhia e sui flussi di gas.Pur di andare contro il piano di tregua proposto dal leader americano, la sinistra tricolore dimentica le sue ambiguità sull’annessione russa della Crimea nel 2014.Lo speciale contiene due articoli Laverita.info - Raid su Kiev, Donald sgrida Putin: «Piantala e facciamo questa pace» Leggi su Laverita.info Ancora missili sulla capitale ucraina, morti e feriti.Trump alza la voce: «È già tardi, ma sto facendo pressing per un accordo. C’è una data di scadenza». Dialoghi in corso sulla centrale di Zaporizhzhia e sui flussi di gas.Pur di andare contro il piano di tregua proposto dal leader americano, la sinistra tricolore dimentica le sue ambiguità sull’annessione russa della Crimea nel 2014.Lo speciale contiene due articoli

