RAI1 DE GIROLAMO AL POSTO DELLA FIALDINI E QUEL SAGGIO SUGGERIMENTO FESTIVO

RAI1 guarda alla prossima stagione tv con indubbia serenità ma anche con il desiderio di poter fare ancora meglio a partire dalle poche fasce in cui i risultati non sono al top, vedi il fine settimana.Se Domenica In va sempre bene come ascolti e come risonanza mediatica e quindi Mara Venier andrà via solo quando lo deciderà lei, non si può dire lo stesso per Da Noi a Ruota Libera e Sabato in Diretta.Inizialmente si era pensato a Nunzia De GIROLAMO, attualmente impegnata con Ciao Maschio, per il sabato ma ora, prima Dagospia e poi Oggi, la indicano come la prescelta per la domenica pomeriggio.Subentrerebbe a Francesca FIALDINI che non lascerebbe la Rai ma rafforzerebbe la sua presenza su Rai3 in programmi di servizio pubblico. C'è però un SAGGIO SUGGERIMENTO FESTIVO che arriva da più parti.

