Raggira un anziana ma poi dimentica il telefonino nel salone è caccia al truffatore

anziana residente al Parco Arbostella a Salerno. Nella giornata di ieri – secondo quanto raccontato da Liratv – una 77enne sarebbe stata raggiunta dalla telefonata di un finto corriere che gli avrebbe annunciato la consegna di un pacco da. Salernotoday.it - Raggira un'anziana, ma poi dimentica il telefonino nel salone: è caccia al truffatore Leggi su Salernotoday.it Una ennesima truffa è stata messa a segno ai danni di un’residente al Parco Arbostella a Salerno. Nella giornata di ieri – secondo quanto raccontato da Liratv – una 77enne sarebbe stata raggiunta dalla telefonata di un finto corriere che gli avrebbe annunciato la consegna di un pacco da.

Cosa riportano altre fonti

Dimentica mille elettrodomestici: con questa pentola 7 in 1 fai tutto, ideale per famiglie e cene con amici, MAXI OFFERTA - Se sei alla ricerca di una pentola a pressione che ti permetta di portare avanti diverse preparazioni sei nel posto giusto. Amazon, oggi, mette in offerta una pentola a pressione 7 in 1 con cui sarà possibile fare tutto, dalla cottura lenta alla cottura a vapore, ideale per lunghe o brevi preparazioni e per soddisfare tanti commensali. Lo sconto attivo è del 23% e il costo totale e finale è di 99,99€. 🔗lanazione.it

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato - Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trieste, coordinati dalla locale Procura. L'anziana è stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola. 🔗tg24.sky.it

L'opposizione svela il pasticcio della giunta Paolini: “Si dimentica un mutuo e finanzia a doppio un'opera pubblica” - “Non era mai successo prima d’ora: l’amministrazione Paolini, che piange e si lamenta sempre per la ristrettezza delle risorse e per le eredità passate, non si accorge che una di queste valeva ben 200.000 euro per terminare i lavori della nuova scuola di piazza Cuonzo e, con un ulteriore mutuo... 🔗chietitoday.it

Raggira un'anziana, ma poi dimentica il telefonino nel salone: è caccia al truffatore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Terrorizza e raggira un’anziana nel Messinese, un arresto a Catania - Spaventata e preoccupata, l’anziana donna avrebbe così assecondato le richieste del fantomatico avvocato e, poco dopo la telefonata, aveva consegnato la somma di 300 euro e svariati oggetti ... 🔗livesicilia.it

Matera, raggira anziana e si fa consegnare gioielli per 10mila euro, arrestato - I controlli sono scattati dopo una telefonata al 113, che denunciava la truffa appena subita, con la solita telefonata del finto avvocato che dice di difendere un parente della vittima del raggiro. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it