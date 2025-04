Ragazza sparita nel nulla poi la tragica notizia come l’hanno ritrovata

Tvzap.it - Ragazza sparita nel nulla, poi la tragica notizia: come l’hanno ritrovata Leggi su Tvzap.it La comunità LGBT+ di Bologna è stata scossa dalla scomparsa di Alice Morelli, una giovane di 23 anni di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del giorno precedente. L’allarme è stato lanciato sui social media da un’amica, che ha mobilitato centinaia di persone con un accorato appello: “Lei si chiama Alice, è di Bologna, è una mia amica di cui non abbiamo più notizie e tracce da ieri alle 17. Nemmeno la sua fidanzata sa più dov’è. Qualsiasi informazione è utile, se non sapete niente fate girare il post vi prego. Siamo disperati“, aveva scritto. (Continua.)Leggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaLa scomparsa di Alice MorelliLa scomparsa di Alice ha suscitato una vasta mobilitazione anche al di fuori della comunità locale.

