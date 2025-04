Ragazza 19enne si sveglia in un campo seminuda 8220Non ricordo qualcuno sapeva che tornavo a casa da sola8221

19enne che si è risvegliata in un campo coperta di lividi e coi vestiti strappati ha ricordi confusi: "Ho visto tre uomini che se ne andavano su un'auto bianca". Leggi su Fanpage.it Lache si è rita in uncoperta di lividi e coi vestiti strappati ha ricordi confusi: "Ho visto tre uomini che se ne andavano su un'auto bianca".

La Procura della Repubblica di Verona sta indagando sulla presunta aggressione subita da una 19enne, che si è risvegliata in un campo in stato confusionale dopo una serata in discoteca.

