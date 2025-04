Quello di Serena Mazzini è il libro che dovete assolutamente leggere quest anno

Serena Mazzini è una storia talmente esatta che, portata all'estremo, sarebbe il perfetto prologo di un film di fantascienza. Nel pieno di un mondo che rivolge lo sguardo allo smartphone 2617 volte al giorno, lei, che di professione fa la strategist da 12 anni (ovvero colei che progetta.

Cosa riportano altre fonti

Scontro acceso tra Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Zossolo durante l’evento dedicato al libro “Il lato oscuro dei social” di Serena Mazzini. Il direttore di Welcome to Favelas solleva il caso Giovanna Pedretti, la giornalista reagisce accusandolo di stalking e conclude con un dito medio. Il pubblico si divide tra fischi e proteste.Leggi anche: Benigni show su Rai 1, l’ironia della destra: “Testimonia esistenza TeleMeloni” Cosa è successo Alla fine della presentazione, il pubblico può ... 🔗thesocialpost.it

Serena Mazzini è l’autrice del libro ”Il lato oscuro dei social network”, un testo in cui l’autrice spiega come dietro alla realtà digitale e alle piattaforme social si celino dei sinistri e inquietanti ingranaggi predisposti alla manipolazione dell’utente considerato un prodotto indispensabile per alimentare meccanismi nascosti e funesti. Serena Mazzini, Il lato oscuro dei social network: la trappola del tempo digitale Copertina, Foto da rizzolilibri. 🔗metropolitanmagazine.it

