Quella scritta sul campanile Un monito per la memoria

memoria. Molti non ci sono più ed è un tesoro che si sta perdendo ma a Cento c’è ancora una frase che resiste al vento e agli anni, scritta in cima al campanile di San Biagio: una testimonianza muta, eppure più viva che mai. Parole per tutti, per ricordare, per incidere per sempre quel momento così importante per Cento: “23-04-1945 giorno di San Giorgio. Le truppe alleate sono entrate in Cento”. E la memoria di chi ancora ricorda. "Chi fece Quella scritta – dice Franco Grandi, appassionato e divulgatore – prima scalò il campanile per porre la bandiera italiana in cima ad esso". Una memoria che è impressa e che quindi non morirà mai, anche nel libro ‘Cento e il suo territorio, campanili, campane e campanari’ scritto da Berardo Balboni. Ilrestodelcarlino.it - Quella scritta sul campanile. Un monito per la memoria Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ottant’anni. Una vita intera. Un respiro lungo come una generazione, ma breve come un istante quando si tratta di storia e di. Molti non ci sono più ed è un tesoro che si sta perdendo ma a Cento c’è ancora una frase che resiste al vento e agli anni,in cima aldi San Biagio: una testimonianza muta, eppure più viva che mai. Parole per tutti, per ricordare, per incidere per sempre quel momento così importante per Cento: “23-04-1945 giorno di San Giorgio. Le truppe alleate sono entrate in Cento”. E ladi chi ancora ricorda. "Chi fece– dice Franco Grandi, appassionato e divulgatore – prima scalò ilper porre la bandiera italiana in cima ad esso". Unache è impressa e che quindi non morirà mai, anche nel libro ‘Cento e il suo territorio, campanili, campane e campanari’ scritto da Berardo Balboni.

