Quel busto di Antonio Locatelli realizzato da Manzù Opera che non scalfisce minimamente il grande scultore

busto di Antonio Locatelli, eroe fascista, è lì in bella mostra all’Itis Pietro Paleocapa di Bergamo.Una scultura che però non passa inosservata. A realizzarla fu un giovane Giacomo Manzù.Come sia possibile che lo scultore che ha realizzato il Monumento al Partigiano, la porta della Morte in Vaticano abbia potuto realizzare il busto all’eroe fascista Antonio Locatelli?Una domanda che mi ha tormentato per qualche giorno, vista la mia immensa ammirazione verso lo scultore bergamasco. Così ho chiamato Alberto Scanzi, ricercatore e storico bergamasco, che ha scritto recentemente un volume dal titolo “ Manzù, l’arte, la passione l’impegno politico”.Manzù che realizza il busto di Antonio Locatelli?La scultura in questione, il busto di Antonio Locatelli, conservata all’Itis “Paleocapa” di Bergamo venne commissionata a Giacomo Manzù dopo la morte di Locatelli, avvenuta a Lekempti in Etiopia nel 1936. Bergamonews.it - Quel busto di Antonio Locatelli realizzato da Manzù: “Opera che non scalfisce minimamente il grande scultore” Leggi su Bergamonews.it Ildi, eroe fascista, è lì in bella mostra all’Itis Pietro Paleocapa di Bergamo.Una scultura che però non passa inosservata. A realizzarla fu un giovane Giacomo.Come sia possibile che loche hail Monumento al Partigiano, la porta della Morte in Vaticano abbia potuto realizzare ilall’eroe fascista?Una domanda che mi ha tormentato per qualche giorno, vista la mia immensa ammirazione verso lobergamasco. Così ho chiamato Alberto Scanzi, ricercatore e storico bergamasco, che ha scritto recentemente un volume dal titolo “, l’arte, la passione l’impegno politico”.che realizza ildi?La scultura in questione, ildi, conservata all’Itis “Paleocapa” di Bergamo venne commissionata a Giacomodopo la morte di, avvenuta a Lekempti in Etiopia nel 1936.

