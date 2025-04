Quarto Grado anticipazioni e ospiti di oggi 25 aprile 2025

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 aprile 2025Questa sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.anticipazioni e ospitiIl programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. Per il Gip, Manuela Bianchi, nuora della vittima, è credibile: Louis Dassilva, quindi, deve rimanere in carcere. Ma la difesa dell'uomo ha calato una carta a sorpresa: un audio registrato nel garage, dopo il delitto, che potrebbe fare la differenza. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich: in Procura sono stati ascoltati testimoni che hanno espresso dubbi su Sebastiano Visintin, il marito della vittima.

