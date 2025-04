Quanti fedeli hanno visitato la salma di Papa Francesco il confronto con gli altri Pontefici

Non è più possibile rendere omaggio alla salma di Papa Francesco all'interno della basilica di San Pietro. Dopo la chiusura dell'accesso alla piazza poco prima delle 17.00 di oggi, si è ora esaurito l'afflusso dei fedeli in fila. La basilica verrà chiusa e si svolgerà il rito di sigillatura della.

Termina l'afflusso dei fedeli: in quanti hanno visto la salma del Papa - Dopo la chiusura dell'accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l'afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alla salma di papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del... 🔗today.it

Francesco, oggi sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Oltre 128mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma del pontefice a San Pietro - Terzo e ultimo giorno della Basilica aperta ai fedeli per l'ultimo saluto al Papa. Il funerale di Bergoglio sarà sabato 26 dalle 10 🔗xml2.corriere.it

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio - Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatore alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" 🔗tgcom24.mediaset.it

Terminato l'afflusso di fedeli a San Pietro. In 250mila hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco - Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco. La folla, composta da bambini, anzia ... 🔗ansa.it

Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Santa Sede: 250mila fedeli hanno reso omaggio al Pontefice "Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un sal ... 🔗msn.com

60 mila fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Sabato i funerali, poi corteo a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore - Il corteo funebre che accompagnerà la salma di Papa Francesco dopo i funerali sarà a passo d'uomo per consentire alla gente di salutarlo ... 🔗italiaoggi.it