Quando Venere pianeta della bellezza procede in moto retrogrado sarebbe meglio evitare di tagliare i capelli Idem in fase di luna calante Perché E ci credete

Tagliarsi i capelli con Venere in moto retrogrado, o in luna calante? meglio di no? Dietro ad un taglio capelli sfortunato non c'è sempre la mano maldestra dell'hairstylist o un'ispirazione sbagliata. A qualcuna, piace pensare sia "colpa" dell'influsso delle stelle. Ne è stra-convinta Emily Ratajkowski, la quale ha dato la colpa del suo recente "bad haircut" a Venere retrogrado. A quanto pare, non è l'unica a pensarla così: gli astrologi sanno bene che Quando Venere cammina all'indietro, le forbici dovrebbero restare nel cassetto. Ma Perché? E soprattutto: Quando si può tornare a tagliare i capelli senza temere disastri? Lo abbiamo chiesto all'esperta di astri. Bye bye biondo platino: i capelli di Millie Bobby Brown sono più castani che mai X Leggi anche › Emily Ratajkowski, compie 33 anni con caschetto a sorpresa tagliare i capelli, Quando "influscono" le stelle«Venere è il pianeta dell'estetica, del piacere, della bellezza e dell'autostima.

