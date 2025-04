Quando un nome racconta un’epoca

racconta davvero un nome? Lifeandnews.it - Quando un “nome” racconta un’epoca Leggi su Lifeandnews.it Ti sei mai chiesto perché Marco e Martina dominavano gli anni '90? Scopri storie, tendenze e ritorni inattesi nei nomi italiani, tra cicli di moda e cambiamenti culturali. Cosadavvero un

Il nostro massimo regista da esportazione, Damiano Michieletto, ci racconta come trasformerà “Il nome della rosa” in opera lirica per il Teatro alla Scala... E non solo. Conoscete una certa Ambra? - «Ho una proposta provocatoria: lavorare solo quattro giorni a settimana». Era convinto, Damiano Michieletto, quando ne parlava con iO Donna nel 2020. Ci ha ripensato. È evidente. Con quattro giorni lavorativi non potrebbe avere al debutto un Matrimonio al convento da Prokof’ev, il 26 marzo a Vienna; la prima mondiale di Il Nome della rosa il 27 aprile alla Scala di Milano; la creazione del cartellone del Caracalla Festival (“emanazione estiva” del Teatro dell’Opera di Roma), dal 29 luglio al 7 agosto; l’esordio nel lungometraggio con Primavera, protagonista Tecla Insolia. 🔗iodonna.it

“Ho saputo di essere calciatore, non ricordavo neanche il mio nome”: l’ex portiere Rousseau racconta l’amnesia dissociativa retrograda - “Ricordami” è il titolo dell’opera teatrale di Pascal Rousseau, ex portiere francese. Il titolo è emblematico. L’incredibile racconto del 62enne a L’Equipe comincia così: “Non ricordavo nemmeno il mio nome“. Un uomo che ha vissuto un’intera carriera sportiva sui campi di calcio di massimo livello, senza averne ricordo. Ex calciatore, in attività tra gli anni ’80 e ’90, vincitore di un campionato di Francia con l’Olympique Marsiglia nel 1990 e convocato nella nazionale juniores francese, Rousseau non ha memoria del proprio glorioso passato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Stupinigi racconta un'epoca in mostra: "I Savoia in cartolina, dal 1900 al 1915" - La Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma in uno scrigno di memorie, un viaggio nel tempo attraverso 270 cartoline illustrate che narrano un periodo cruciale della storia italiana ed europea: gli anni dal 1900 al 1915. Dal 4 marzo al 6 aprile 2025, il Corridoio di Levante della Palazzina... 🔗torinotoday.it

