Quali supermercati sono aperti 25 aprile e Primo Maggio

supermercati durante le festività del 25 aprile e del Primo Maggio Ilgiornale.it - Quali supermercati sono aperti 25 aprile e Primo Maggio Leggi su Ilgiornale.it Ecco come si organizzano le principali catene didurante le festività del 25e del

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quali supermercati sono aperti a Pasqua e a Pasquetta? Ecco la lista completa e gli orari per ultimare gli acquisti - Domenica e lunedì c’è chi si accorgerà di aver dimenticato qualcosa per il pranzo di Pasqua, chi potrebbe aver bisogno di comprare un pensierino da portare come ospite o, ancora, un panino per il pic nic last minute di Pasquetta. Parte così la caccia al supermercato aperto. Ma non tutte le insegne alzeranno la serranda: alcune resteranno chiuse in entrambe le giornate, altre apriranno solo lunedì, qualcuna garantirà orari ridotti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Supermercati aperti il 25 aprile a Bologna e in Emilia-Romagna: quali sono - Bologna, 25 aprile 2025 – Oggi si festeggia la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. C’è chi avrà la possibilità di fare un bel ponte lungo fino a lunedì 28 non dovendo lavorare, ma c’è anche chi continuerà a lavorare per chiudere la settimana. Qualsiasi sia il frangente, ci sono molte catene dei supermercati che rimangono aperte oggi per garantire a tutti di fare la spesa o comprare gli ultimi ingredienti per eventuali ricette e/o pic nic. 🔗ilrestodelcarlino.it

Supermercati aperti il 25 aprile, l’elenco completo: quali sono attivi per la festa della Liberazione - Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl: è lunga la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa della liberazione del 25 aprile 2025. 🔗fanpage.it

ELENCO | Supermercati, negozi e centri commerciali aperti il 25 Aprile; Supermercati aperti a Roma il 25 aprile, quali sono? Da Conad a Pam, ecco la lista completa con gli orari; I negozi e i supermercati aperti il 25 aprile; Supermercati aperti il 25 aprile, l'elenco completo: quali sono attivi per la festa della Liberazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Supermercati aperti il 25 aprile, quali sono le catene che non chiudono per la Festa della Liberazione: la lista completa - Il 25 aprile, Festa della Liberazione, è una giornata di commemorazione nazionale in Italia. Tuttavia, per chi ha necessità di fare la spesa, è utile sapere quali ... 🔗leggo.it

Supermercati aperti il 25 aprile, l’elenco completo: quali sono attivi per la festa della Liberazione - Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl: è lunga la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per ... 🔗fanpage.it

Supermercati aperti 25 aprile 2025: la lista completa e gli orari, catena per catena - La lista dei supermercati aperti il 25 aprile, catena per catena. La festa della Liberazione è un'occasione per un pic-nic in una gira fuori porta ... 🔗msn.com