Qual è la vera storia di Bella Ciao il canto dei partigiani

Bella Ciao è oggi uno dei simboli universali della Resistenza al fascismo e dell’opposizione a ogni forma di oppressione, ma la sua origine è più complessa e stratificata di quanto comunemente si creda. Contrariamente all’idea diffusa che si tratti di un canto nato direttamente nei ranghi partigiani durante la Seconda guerra mondiale, Bella Ciao ha radici più antiche, riconducibili a tradizioni popolari e canti di lavoro.Secondo numerosi studi storici e musicologici – tra cui quelli dell’etnomusicologo Roberto Leydi e della Fondazione Luigi Micheletti – la melodia deriva da un canto delle mondine, le lavoratrici stagionali delle risaie della Pianura Padana, intonato già a fine Ottocento come espressione di protesta contro le dure condizioni di lavoro. Questa versione – spesso chiamata Alla mattina appena alzata – ha struttura e incipit molto simili a Bella Ciao e ne costituisce il probabile precursore diretto. Cultweb.it - Qual è la vera storia di Bella Ciao, il canto dei partigiani? Leggi su Cultweb.it è oggi uno dei simboli universali della Resistenza al fascismo e dell’opposizione a ogni forma di oppressione, ma la sua origine è più complessa e stratificata di quanto comunemente si creda. Contrariamente all’idea diffusa che si tratti di unnato direttamente nei ranghidurante la Seconda guerra mondiale,ha radici più antiche, riconducibili a tradizioni popolari e canti di lavoro.Secondo numerosi studi storici e musicologici – tra cui quelli dell’etnomusicologo Roberto Leydi e della Fondazione Luigi Micheletti – la melodia deriva da undelle mondine, le lavoratrici stagionali delle risaie della Pianura Padana, intonato già a fine Ottocento come espressione di protesta contro le dure condizioni di lavoro. Questa versione – spesso chiamata Alla mattina appena alzata – ha struttura e incipit molto simili ae ne costituisce il probabile precursore diretto.

