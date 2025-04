Thesocialpost.it - Qual è il significato dei tre colori della bandiera italiana

Il Tricolore italiano non è soltanto un emblema istituzionale, ma un simbolo profondo di libertà e unità nazionale. Il 25 aprile 1945, ottant’anni fa, laverde, bianca e rossa tornava a sventolare accanto a quella rossaResistenza, segnando la fine dell’occupazione nazifascista e la rinascita democratica del Paese. Una data che segna il riscatto di un popolo e la riaffermazione dei suoi valori fondanti.Ignoranza e simboli: una memoria da preservareNonostante il suo valore, ancora oggi molti italiani ignorano ildel Tricolore, compresi alcuni rappresentanti istituzionali. Emblematico è l’episodio del 2023, quando la premier Giorgia Meloni, in visita negli Stati Uniti, non seppe rispondere aldei tre. Una lacuna che rivela una più ampia disconnessione culturale con i simboli dell’identità nazionale.