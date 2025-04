Putin sta annettendo i territori ucraini anche attraverso il calcio

anche sui campi da calcio. anche se poco noto, fin dall’inizio della guerra nel Donbas nel 2014 lo sport è divenuto un elemento fondamentale della propaganda e delle rivendicazioni territoriali di Mosca. E proprio questo mese ha debuttato nella quinta serie russa una nuova squadra di nome Zarya Luhansk, che si dichiara esplicitamente come espressione della principale città dell’omonimo oblast. Ma qualsiasi appassionato di calcio europeo non stenterà a riconoscere in essa un nome già sentito: quello dello Zorya Luhansk, club ucraino che dall’inizio del conflitto, undici anni fa, ha dovuto trasferirsi a giocare a Kyjiv.In questi anni lo Zorya è stato un frequentatore abituale dell’Europa e della Conference League, pur giocando lontano da casa propria. Linkiesta.it - Putin sta annettendo i territori ucraini anche attraverso il calcio Leggi su Linkiesta.it La guerra in Ucraina, la Russia la sta combattendosui campi dase poco noto, fin dall’inizio della guerra nel Donbas nel 2014 lo sport è divenuto un elemento fondamentale della propaganda e delle rivendicazioniali di Mosca. E proprio questo mese ha debuttato nella quinta serie russa una nuova squadra di nome Zarya Luhansk, che si dichiara esplicitamente come espressione della principale città dell’omonimo oblast. Ma qualsiasi appassionato dieuropeo non stenterà a riconoscere in essa un nome già sentito: quello dello Zorya Luhansk, club ucraino che dall’inizio del conflitto, undici anni fa, ha dovuto trasferirsi a giocare a Kyjiv.In questi anni lo Zorya è stato un frequentatore abituale dell’Europa e della Conference League, pur giocando lontano da casa propria.

