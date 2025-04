Puppo Sinner ha un’ossessione che forse Alcaraz non ha La gestione dello spagnolo non mi convince

Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha analizzato nel corso dell'ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport), i temi d'attualità dello sport con racchetta e pallina. Da questo punto di vista a tenere banco è la docu-serie dedicata a Carlos Alcaraz su Netflix che delle reazioni ne sta avendo tra gli appassionati"La Spagna si trova priva dei suoi due assi a Madrid (Nadal e Alcaraz, ndr) e, guardando la docu-serie dedicata a Carlitos, si percepisce l'enorme tensione da parte dell'entourage del tennista iberico di garantire la presenza in questi eventi in Spagna per questioni economiche/promozionali. Mi sento di dire, dopo averla vista, che il manager, Ferrero e il preparatore atletico andrebbero licenziati. Trovo questa iniziativa quasi autolesionistica nei confronti del giocatore.

