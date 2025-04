PUNTO C Il tecnico Tisci Benevento e Pescara percorso simile Giallorossi protagonisti nei playoff

Benevento è un po’ simile al Pescara nel girone B. All’andata hanno fatto molto bene entrambe mentre nel ritorno hanno perso punti anche perché hanno trovato squadre con una costanza impressionante come Virtus Entella e Avellino. Entrare nello specifico di quello che è successo ai Giallorossi è complicato, ma pensavo che il Benevento avrebbe potuto giocarsela di più e rimanere nelle prime posizioni a lungo”. Così Ivan Tisci, allenatore del Pineto, nel corso dell’ultimo puntata di PUNTO C, il format sulla terza serie di anteprima24. “Ho lavorato in questa piazza – ha aggiunto l’allenatore – e fu un campionato diverso in serie B, una stagione importante. Il presidente non si è mai tirato indietro ed ha sempre fatto grandi investimenti. Ho letto le sue parole dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa e secondo me ha detto cose giuste. Anteprima24.it - PUNTO C/ Il tecnico Tisci: “Benevento e Pescara, percorso simile. Giallorossi protagonisti nei playoff” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che è accaduto alè un po’alnel girone B. All’andata hanno fatto molto bene entrambe mentre nel ritorno hanno perso punti anche perché hanno trovato squadre con una costanza impressionante come Virtus Entella e Avellino. Entrare nello specifico di quello che è successo aiè complicato, ma pensavo che ilavrebbe potuto giocarsela di più e rimanere nelle prime posizioni a lungo”. Così Ivan, allenatore del Pineto, nel corso dell’ultimo puntata diC, il format sulla terza serie di anteprima24. “Ho lavorato in questa piazza – ha aggiunto l’allenatore – e fu un campionato diverso in serie B, una stagione importante. Il presidente non si è mai tirato indietro ed ha sempre fatto grandi investimenti. Ho letto le sue parole dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa e secondo me ha detto cose giuste.

