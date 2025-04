Pulisic rinnovo in arrivo lo statunitense è pronto alla firma

Pulisic, continua il matrimonio tra Capitan America e i rossoneri.In Casa Milan finalmente la notizia tanto attesa: Pulisic rinnova in rossonero. Dopo settimane di trattative, la società e l’attaccante statunitense hanno trovato l’accordo definitivo. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale, previsto nelle prossime settimane.Il nuovo contratto legherà Pulisic al Milan fino al 30 giugno 2029. Un accordo che rappresenta un chiaro segnale della volontà del club di costruire il futuro attorno a uno dei suoi uomini simbolo. L’ingaggio dell’ex Chelsea passerà dagli attuali 3,8 milioni di euro a stagione a una cifra vicina ai 5 milioni, comprensiva di bonus. Un adeguamento salariale che rispecchia il peso crescente del giocatore all’interno della squadra e il rendimento offerto in campo fin dal suo arrivo in Italia. Dailymilan.it - Pulisic, rinnovo in arrivo: lo statunitense è pronto alla firma Leggi su Dailymilan.it , continua il matrimonio tra Capitan America e i rossoneri.In Casa Milan finalmente la notizia tanto attesa:rinnova in rossonero. Dopo settimane di trattative, la società e l’attaccantehanno trovato l’accordo definitivo. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale, previsto nelle prossime settimane.Il nuovo contratto legheràal Milan fino al 30 giugno 2029. Un accordo che rappresenta un chiaro segnale della volontà del club di costruire il futuro attorno a uno dei suoi uomini simbolo. L’ingaggio dell’ex Chelsea passerà dagli attuali 3,8 milioni di euro a stagione a una cifra vicina ai 5 milioni, comprensiva di bonus. Un adeguamento salariale che rispecchia il peso crescente del giocatore all’interno della squadra e il rendimento offerto in campo fin dal suoin Italia.

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, rinnovo in arrivo per Pulisic? Cifre e dettagli del suo possibile prolungamento - Calciomercato Milan, è in arrivo, dopo quella di Reijnders, anche la firma di Christian Pulisic: rinnovo fino al 2029 con aumento dell’ingaggio Lo riferisce la Gazzetta dello Sport: il calciomercato Milan, dopo aver ufficializzato a marzo il rinnovo di Tijjani Reijnders, è pronto ad ulteriori aggionrmaenti con il rinnovo di Christian Pulisic. Le parti hanno […] 🔗calcionews24.com

Rinnovo Pulisic, fumata bianca in arrivo per il prolungamento del contratto con il Milan. I dettagli - Rinnovo Pulisic, fumata bianca molto vicina tra l’attaccante e il Milan. Ecco i dettagli dell’affare Novità molto importante per i rossoneri: Nicolò Schira ha svelato quelle che saranno le prossime mosse del calciomercato Milan, con il rinnovo di contratto di Christian Pulisic alle porte. L’esterno americano, in gol con una doppietta ieri pomeriggio contro il Lecce, continuerá […] 🔗calcionews24.com

Milan, altro che scontento: Pulisic vicino al rinnovo. Ecco cifre e dettagli - Christian Pulisic sembra essere davvero ad un passo dal rinnovo con il Milan: ecco le ultime indiscrezioni su cifre e dettagli dell'accordo 🔗pianetamilan.it

Pulisic sarà il prossimo a rinnovare con il Milan: le cifre del nuovo contratto; Milan, tutto pronto per il rinnovo di Pulisic: il club ripartirà da lui, Reijnders e Gimenez; Pulisic, gol pesanti e rinnovo sempre più vicino: cosa manca per la fumata bianca; L’americano a Lecce ha confermato di essere uno dei pochi da cui ripartire. Milan, un rinnovo da 5 milioni per Pulisic. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milan, rinnovo Pulisic ci siamo: ingaggio da urlo per lo statunitense - Il club meneghino è pronto a ufficializzare il rinnovo di Christian Pulisic, attualmente in scadenza nel 2027 (con opzione per il 2028). Secondo il nuovo contratto Pulisic prolungherà fino al 2029 con ... 🔗ilmilanista.it

Milan, rinnovo Pulisic ci siamo: ingaggio da urlo per lo statunitense - Il club meneghino è pronto a ufficializzare il rinnovo di Christian Pulisic, attualmente in scadenza nel 2027 (con opzione per il 2028). Secondo il nuovo contratto Pulisic prolungherà fino al ... 🔗msn.com

Rinnovo Pulisic, le ultimissime: futuro targato rossonero! - Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato così del rinnovo ... di Pulisic: i rossoneri vogliono proporre un ingaggio da 5 milioni ... 🔗milannews24.com