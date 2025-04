Puglia maltempo allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo Leggi su Noinotizie.it Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 26 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sullameridionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Maltempo, ancora allerta in tre Regioni. Venti di burrasca su Puglia e Calabria - (Adnkronos) – Maltempo con precipitazioni sparse sull'Italia e venti forti su Puglia e Calabria. Oggi, lunedì 24 marzo, sarà allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Emilia-Romagna e Marche. La permanenza di una saccatura atlantica sul Paese determina il persistere di un flusso di correnti sud-occidentali in quota che, oltre a portare precipitazioni sparse sull’Italia, mantiene […] 🔗periodicodaily.com

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto della Regione. 🔗noinotizie.it

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo - Toscana in codice arancione. Fra le regioni oggi in allerta gialla c’è la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia). Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità fino a mezzanotte. Il primo per venti da forti a burrasca. Il secondo: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. 🔗noinotizie.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere ... 🔗noinotizie.it

Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico - In particolare, l’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sui bacini del Lato e del Lenne, dove le condizioni del terreno e l'intensità delle piogge potrebbero generare ... 🔗giornaledipuglia.com

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. 🔗noinotizie.it