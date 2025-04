Puccini Ecco il Chamber Opera Festival

Puccini Chamber Opera Festival“, la manifestazione organizzata dalla Puccini international Opera composition academy e dall’associazione Cluster, che è giunta quest’anno all’ottava edizione."Una manifestazione ormai dal respiro internazionale – ricordano il presidente Cluster Francesco Cipriano e il direttore artistico Girolamo Deraco – che va a coronare il sogno dei giovani musicisti che l’estate precedente partecipano al nostro corso durante il quale, grazie ai docenti, ‘perfezionano’ le proprie opere prima di approdare sul palco. Si tratta di un’esperienza unica, dove ragazzi e ragazze da tutto il mondo possono confrontarsi con oltre 15 professionisti prima del debutto". Lanazione.it - Puccini Ecco il “Chamber Opera Festival“ Leggi su Lanazione.it Un interscambio culturale con il Messico, undici composizioni liriche in prima mondiale e sei eventi tra Lucca, Firenze, San Daniele e Cascina. Sono questi solo alcuni dei tratti che contraddistinguono il ““, la manifestazione organizzata dallainternationalcomposition academy e dall’associazione Cluster, che è giunta quest’anno all’ottava edizione."Una manifestazione ormai dal respiro internazionale – ricordano il presidente Cluster Francesco Cipriano e il direttore artistico Girolamo Deraco – che va a coronare il sogno dei giovani musicisti che l’estate precedente partecipano al nostro corso durante il quale, grazie ai docenti, ‘perfezionano’ le proprie opere prima di approdare sul palco. Si tratta di un’esperienza unica, dove ragazzi e ragazze da tutto il mondo possono confrontarsi con oltre 15 professionisti prima del debutto".

