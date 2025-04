Propaganda live anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 25 aprile 2025

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 25 aprile? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.anticipazioni e ospitiLa puntata speciale andrà in onda stasera, Festa della Liberazione, eccezionalmente dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Presenti come sempre da Diego Bianchi con Makkox e tutta la squadra. Una serata che celebrerà in grande stile gli 80 anni dell’anniversario della Liberazione, in un luogo diverso dallo studio televisivo. Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 25 aprile 2025 Leggi su Tpi.it e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,25, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi25? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Laspeciale andrà in onda, FestaLiberazione, eccezionalmente dall’Auditorium ParcoMusica di Roma. Presenti come sempre da Diego Bianchi con Makkox e tutta la squadra. Una serata che celebrerà in grande stile gli 80 anni dell’anniversarioLiberazione, in un luogo diverso dallo studio televisivo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 7 febbraio 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 7 febbraio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 28 febbraio 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 28 febbraio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Propaganda Live, gli ospiti di venerdì 25 aprile su La7: Speciale Festa della Liberazione; Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro racconta il corteo contro il riarmo. In studio uno degli attori del momento; Propaganda Live stasera su La7: ospiti e anticipazioni di venerdì 28 marzo; Propaganda Live, ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 18 aprile su La7. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Propaganda Live, gli ospiti di venerdì 25 aprile su La7: Speciale Festa della Liberazione - Ospiti di Propaganda Live oggi venerdì 25 aprile 2025. Ecco chi ci sarà nella puntata speciale di stasera, dedicata alla Festa della Liberazione, su La 7 con Diego Bianchi Zoro. 🔗gazzetta.it

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 18 aprile su La7 - Ospiti di Propaganda Live oggi venerdì 18 aprile 2025. Ecco chi ci sarà nella puntata di stasera su La 7 con Diego Bianchi Zoro: anticipazioni e social top 10. 🔗gazzetta.it

Propaganda Live stasera su La7: ospiti e anticipazioni di venerdì 28 marzo - Rocco Papaleo e Joan Thiele ospiti a Propaganda Live Tra i protagonisti della puntata ci sarà l'attore Rocco Papaleo, che presenterà il nuovo film dei Manetti Bros, US Palmese, uscito nelle sale ... 🔗msn.com