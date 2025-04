Pronostico Newcastle Ipswich succede sempre la stessa cosa

Newcastle-Ipswich è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Almeno un’altra settimana dentro la zona Champions League. Non persa nemmeno dopo la sconfitta larghissima contro l’Aston Villa. Anche inaspettata, visto che gli uomini di Emery venivano dal confronto contro il Psg che aveva tolto energie fisiche e mentali. Ma ci sta, una caduta per il Newcastle, dopo una serie infinita di risultati utili positivi.Pronostico Newcastle-Ipswich: succede sempre la stessa cosa (Lapresse) – Ilveggente.itL’importante è riprendere il cammino e questo succederà nel pomeriggio di sabato contro l’Ipswich, una squadra retrocessa da un pezzo che non può in nessun modo fare paura alla formazione di Howe, quinta in classifica, e che al momento sarebbe come detto – anche per via del quinto posto conquistato per il prossimo anno dal massimo campionato inglese – dentro la massima competizione europea. Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Ipswich: succede sempre la stessa cosa Leggi su Ilveggente.it è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni,.Almeno un’altra settimana dentro la zona Champions League. Non persa nemmeno dopo la sconfitta larghissima contro l’Aston Villa. Anche inaspettata, visto che gli uomini di Emery venivano dal confronto contro il Psg che aveva tolto energie fisiche e mentali. Ma ci sta, una caduta per il, dopo una serie infinita di risultati utili positivi.la(Lapresse) – Ilveggente.itL’importante è riprendere il cammino e questorà nel pomeriggio di sabato contro l’, una squadra retrocessa da un pezzo che non può in nessun modo fare paura alla formazione di Howe, quinta in classifica, e che al momento sarebbe come detto – anche per via del quinto posto conquistato per il prossimo anno dal massimo campionato inglese – dentro la massima competizione europea.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Newcastle-Ipswich, il pronostico di Premier: combo Magpies certa, azzardo NOGOAL - Due anticipi appassionanti quelli della 34ª giornata di Premier League, che hanno visto il pareggio tra Arsenal e Crystal Palace e soprattutto il 2-1 del Manchester City sull’Aston Villa, maturato all’ultimo minuto di gioco. Un risultato quest’ultimo che mischia ulteriormente le carte della lotta alla Champions League, alla quale è iscritto anche il Newcastle. Per i Magpies questo deve necessariamente essere un turno favorevole, visto che sabato 26 aprile alle 16:00, al St. 🔗sololaroma.it

Pronostico Aston Villa-Newcastle: la certezza è solo una - Aston Villa-Newcastle è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una sfida d’alta quota tra due squadre che hanno avuto un impegno durante la settimana. Sì, i padroni di casa con un giorno in più di riposo, ma hanno speso molto nel corso dell’ultimo periodo. Soprattutto sotto l’aspetto mentale. Pronostico Aston Villa-Newcastle: la certezza è solo una (Lapresse) – Ilveggente. 🔗ilveggente.it

Aston Villa-Ipswich Town, il pronostico di Premier League: Multigol e Rogers goloso - Riparte alla grande il weekend di campionati in giro per l’Europa, soprattutto una Premier League che aprirà la sua 25ª giornata con un entusiasmante Brighton-Chelsea. Il programma però è fitto, e arriverà fino a domenica pomeriggio con Tottenham-Manchester United, ma tra le gare di sabato 15 febbraio anche un interessante Aston Villa-Ipswich Town. Fischio d’inizio alle 16:00 nell’imponente Villa Park, per un match che mette in palio punti d’oro per obiettivi decisamente diversi. 🔗sololaroma.it

Pronostico Newcastle-Ipswich: succede sempre la stessa cosa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Ipswich Town-Arsenal: le motivazioni faranno la differenza - Ipswich-Arsenal è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it

Pronostico Nottingham Forest-Ipswich Town: il turnover non incide sul risultato - Newcastle ed Arsenal, frutto del pareggio di mercoledì scorso con i Gunners (0-0). Pronostico Nottingham Forest-Ipswich Town: il turnover non incide sul risultato (Ansa) – Ilveggente.it Nulla di così ... 🔗ilveggente.it