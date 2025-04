Pronostico Barcellona Real Madrid dove vedere la finale in streaming gratis

Barcellona-Real Madrid è la finale della Coppa del Re e si gioca sabato alle 22:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e Pronostico.È il terzo Clásico stagionale ma non l'ultimo, visto che il prossimo 11 maggio Barcellona e Real Madrid, le due storiche rivali del calcio spagnolo, si affronteranno nuovamente in una sfida che potrebbe decidere le sorti della Liga. Sia blaugrana che Blancos, però, in questo fine settimana proveranno a "dimenticare" il campionato per concentrarsi esclusivamente sulla Coppa de Re e dunque sulla finalissima che andrà in scena all'Estadio de la Cartuja di Siviglia, ristrutturato in tempi record proprio per ospitare l'ultimo atto della manifestazione.Pronostico Barcellona-Real Madrid: dove vedere la finale in streaming gratis (Ansa) – Ilveggente.itL'ultima volta che si sono incrociate nella finale copera risale a 14 anni fa ed a spuntarla fu il Real Madrid, a cui bastò un gol di Cristiano Ronaldo (1-0) per piegare lo stellare Barcellona di Messi e Guardiola.

